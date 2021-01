Privacy nuove regole del Garante per i concorsi pubblici (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Da ora in poi i Comuni dopo la conclusione dei concorsi sono tenuti a pubblicare gli esiti delle prove concorsuali ma non i risultati delle prove intermedie, contenenti le informazioni di merito attinenti ai candidati. Cosi’ ha deciso il Garante della Privacy con l’ordinanza n°9468523 del 3 settembre 2020. Qual’è il motivo di questa decisione? Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Da ora in poi i Comuni dopo la conclusione deisono tenuti a pubblicare gli esiti delle prove concorsuali ma non i risultati delle prove intermedie, contenenti le informazioni di merito attinenti ai candidati. Cosi’ ha deciso ildellacon l’ordinanza n°9468523 del 3 settembre 2020. Qual’è il motivo di questa decisione?

ilpost : Bisogna preoccuparsi per le nuove regole sulla privacy di WhatsApp? - Antonio88186304 : Privacy nuove regole per i concorsi pubblici - franciungaro : Nuove regole per #WhatsApp Su @datamagazine_it, @tosochris ci spiega perché 'tanta paura per nulla' Non c'è alcuna… - Ernesto29296958 : RT @StartMagNews: Dai commenti ai contenuti a duetto, nuove restrizioni in arrivo su #TikTok: diventano “privati” gli account degli utenti… - StartMagNews : Dai commenti ai contenuti a duetto, nuove restrizioni in arrivo su #TikTok: diventano “privati” gli account degli u… -