Premier League: il City batte il Brighton, Mourinho sbatte contro il Fulham (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nel mercoledì di Premier League il Manchester City non sbaglia nella partita contro il Brighton e raggiunge la terza posizione in classifica. La rete decisiva è stata siglata da Phil Foden alla fine del primo tempo. Nell'altra gara il Tottenham ha perso l'opportunità di tenere la scia delle prime della classe pareggiando contro il Fulham. Come sono andate le due partite di Premier League? Manchester City-Brighton 1-0 Una rete di Phil Foden regala i tre punti al City di Guardiola. Il Brighton, nonostante qualche occasione creata, ha lasciato parecchio a desiderare dal punto di vista difensivo. La gara è stata decisa agli sgoccioli del primo tempo con un ...

