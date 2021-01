Premier League 2020 2021 | non basta Kane al Tottenham | il Fulham strappa un 1-1

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Pareggio che non serve né alné alquello che si è verificato alStadium: finisce 1-1 il match valido il recupero della sedicesima giornata di. Gli Spurs hanno sbloccato il punteggio conal 25? del primo tempo ma alla mezzora della ripresa è arrivato il pareggio di Cavaleiro. Occasione sprecata per gli uomini di José Mourinho, che salgono a quota 30 punti ma falliscono l’aggancio al quarto posto rappresentato da Leicester ed Everton. Dall’altra parte la squadra di Parker rimane invischiata nella lotta per non retrocedere in Championship: il Brighton, con due partite in più disputate, è a soli due punti di distanza. SportFace.