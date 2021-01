Premier league 18esima giornata molto accesa e incerta (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Premier league 18esima giornata Manchester-City Brighton gara in programma mercoledì 13 gennaio alle ore 19:00. Premier league 18esima giornata chi cade? La formazione di casa arriva da 3 successi in fila e ha 29 punti in classifica, che valgono la quinta piazza al momento, con ancora due gare da recuperare. L’undici ospite, invece, si trova a quota 14, a +3 sulla zona salvezza, e nel turno scorso ha pareggiato 3-3 contro il Wolverhampton. Sembra davvero tutto facile per l’undici di Guardiola. Ma sarà tutto cosi semplice o potrebbero esserci sorprese? La squadra di Pep Guardiola affronterà Brighton, Crystal Palace e Aston Villa, tutte in casa, nei prossimi sette giorni. È l’inizio di una serie di partite facili, almeno sulla carta, che vedranno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 13 gennaio 2021)Manchester-City Brighton gara in programma mercoledì 13 gennaio alle ore 19:00.chi cade? La formazione di casa arriva da 3 successi in fila e ha 29 punti in classifica, che valgono la quinta piazza al momento, con ancora due gare da recuperare. L’undici ospite, invece, si trova a quota 14, a +3 sulla zona salvezza, e nel turno scorso ha pareggiato 3-3 contro il Wolverhampton. Sembra davvero tutto facile per l’undici di Guardiola. Ma sarà tutto cosi semplice o potrebbero esserci sorprese? La squadra di Pep Guardiola affronterà Brighton, Crystal Palace e Aston Villa, tutte in casa, nei prossimi sette giorni. È l’inizio di una serie di partite facili, almeno sulla carta, che vedranno ...

SkySport : ?? SVETTA KEANE ? L’Everton di Ancelotti si porta in vantaggio ??? GLI HL ?? - Glongari : #Roma nuovi contatti con l’entourage del centrocampista #Otavio del #Porto. Il giocatore è in scadenza di contratto… - sowmyasofia : Tottenham-Fulham recupero della 16esima giornata di Premier League - sportli26181512 : #ManchesterUnited, il premier Johnson telefona a Rashford: Il giovane attaccante dei Red Devils, da sempre impegnat… - blab_live : #Pronostici #PremierLeague giornata 18 quote e variazioni Index! Di nuovo in campo -