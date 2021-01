Prandelli deluso per l’eliminazione | “C’è tanta amarezza”

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Infortunio #Ribery: la prima diagnosi del club! Prandelli: 'Ha il blocco della rotula' ? - SOSFanta : ?? Infortunio #Ribery: la prima diagnosi del club! Prandelli: 'Ha il blocco della rotula' ? -

E' comprensibilmente deluso Cesare Prandelli a fine gara per l'eliminazione della sua Fiorentina. "Il gol di Lukaku? Ci voleva il VAR..." ...Torna in scena in Coppa Italia l’Inter di Antonio Conte. Al Franchi domani (calcio d’inizio alle 15), i nerazzurri affronteranno la Fiorentina di Cesare Prandelli, reduce dal ...