Porsche Boxster 25 Years, ecco la versione speciale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un quarto di secolo per la famiglia roadster Porsche, che ha deciso di festeggiare con una vettura speciale: la Boxster 25 Years. Questo nuovo modello sarà disponibile in versione limitata (soltanto 1250 esemplari) ed è basato sulla 718 Boxster GTS 4.0, la versione più potente della famiglia. Porsche Boxster 25 Years, un pezzo di storia Con una produzione che conta soltanto 1250 esemplari, la Porsche Boxster 25 Years sarà quindi un modello riservato a pochi appassionati. Il motore sarà un boxer sei cilindri da 4 litri, capace di erogare 400 CV. A partire dalla sua commercializzazione, avvenuta nel 1996, la Boxster è stata molto apprezzata dal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un quarto di secolo per la famiglia roadster, che ha deciso di festeggiare con una vettura: la25. Questo nuovo modello sarà disponibile inlimitata (soltanto 1250 esemplari) ed è basato sulla 718GTS 4.0, lapiù potente della famiglia.25, un pezzo di storia Con una produzione che conta soltanto 1250 esemplari, la25sarà quindi un modello riservato a pochi appassionati. Il motore sarà un boxer sei cilindri da 4 litri, capace di erogare 400 CV. A partire dalla sua commercializzazione, avvenuta nel 1996, laè stata molto apprezzata dal ...

Gazzetta_it : .@Porsche #Boxster 25 anni, la serie speciale: motore, prestazioni e prezzo - motorionline : ??Porsche 718 Boxster 25 Stupenda versione celebrative per i 25 anni ??????? - _autoblog : Porsche Boxster 25 Years: versione speciale per il quarto di secolo - _autoblog : Porsche Boxster 25 Years: immagini ufficiali - HDmotori : Porsche Boxster 25 Years, edizione speciale per l'anniversario della roadster -