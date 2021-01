Pomeriggio 5, Carmen Di Pietro: “Ho il Covid, è iniziato con un dolore alla gamba. Ho contagiato mia madre e mio figlio” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “È iniziato tutto con un mal di gamba. Pensavo al nervo sciatico. Ho fatto il tampone, ma avevo la carica virale talmente alta che non ho dovuto fare neanche il molecolare”. Inizia così il toccate racconto di Carmen Di Pietro in diretta a Pomeriggio 5. La showgirl è stata ospite in collegamento e ha raccontato a Barbara D’Urso la sua battaglia contro il Covid. “Siamo positivi io, mio figlio Alessandro e mia madre di 75 anni. Mia figlia Carmelina è l’unica negativa ed è chiusa in camera. Per andare al bagno passa dal terrazzo. Sono arrabbiata con me stessa. Ho sempre seguito tutte le disposizioni, ma preso lo stesso il Covid e ho contagiato mia madre e mio figlio“, ha concluso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Ètutto con un mal di. Pensavo al nervo sciatico. Ho fatto il tampone, ma avevo la carica virale talmente alta che non ho dovuto fare neanche il molecolare”. Inizia così il toccate racconto diDiin diretta a5. La showgirl è stata ospite in collegamento e ha raccontato a Barbara D’Urso la sua battaglia contro il. “Siamo positivi io, mioAlessandro e miadi 75 anni. Mia figlia Carmelina è l’unica negativa ed è chiusa in camera. Per andare al bagno passa dal terrazzo. Sono arrabbiata con me stessa. Ho sempre seguito tutte le disposizioni, ma preso lo stesso ile homiae mio“, ha concluso ...

