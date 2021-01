Pokemon Go | i personaggi vestono Gucci x North Face

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) La collaborazione inaspettata traGo ex Theè ufficiale: le prime skin deisono finalmente disponibili. Ecco dove e come trovarle. Alla fine del 2020aveva iniziato a mandare messaggi criptici riguardo alla sua collaborazione con The, pubblicando un tweet in cui appariva una foto del noto gioco per cellulareGo. Il tweet, ovviamente fatto in modo da attirare l’attenzione su Articolo completo: dal blog SoloDonna