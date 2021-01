Pokémon e Katy Perry insieme per celebrare i 25 anni del franchise (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La popstar Katy Perry collaborerà con Pokémon per celebrare il 25° anniversario del franchise. In un recente annuncio, la partnership durerà tutto l'anno e in questo periodo ci saranno diverse novità. La rivelazione di The Pokémon Company arriva tramite un video pubblicato su YouTube, in cui si ripercorre la storia del franchise, toccando tutto, dai giochi e le serie animate, ad altro, come il gioco di carte collezionabili e persino il film Detective Pikachu. Alla fine del viaggio, un peluche Pikachu su uno skateboard passa accanto a luci brillanti che recitano "Katy Perry & Pokemon", prima di attivare un giradischi che sembra riprodurre un frammento della prossima canzone della popstar. La cantante dice di essere ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La popstarcollaborerà conperil 25°versario del. In un recente annuncio, la partnership durerà tutto l'anno e in questo periodo ci saranno diverse novità. La rivelazione di TheCompany arriva tramite un video pubblicato su YouTube, in cui si ripercorre la storia del, toccando tutto, dai giochi e le serie animate, ad altro, come il gioco di carte collezionabili e persino il film Detective Pikachu. Alla fine del viaggio, un peluche Pikachu su uno skateboard passa accanto a luci brillanti che recitano "& Pokemon", prima di attivare un giradischi che sembra riprodurre un frammento della prossima canzone della popstar. La cantante dice di essere ...

SerenaPic_ : io: apro twitter, vedo katy perry in tendenza, leggo katy perry x pokemon, non capisco un cazzo sempre io: però com… - Eurogamer_it : #Pokémon e #KatyPerry insieme per celebrare i 25 anni del franchise. - voIantium : katy perry e pokemon due nomi che non avrei mai pensato di usare nella stessa frase - charlixdoll : RT @andrevalli1: I fan di Pokemon: vogliamo l'annuncio del remake di quarta gen The Pokemon Company: annuncia una canzone con Katy Perry… - _fedrive : Katy Perry che collabora con Pokémon mi MANDA io le voglio bene davvero -

