Pochettino | «Ancelotti rivuole Kean? Magari tratteremo…» – VIDEO

Il futuro di Moise Kean è stato uno dei temi affrontati in conferenza stampa da Mauricio Pochettino. Le parole del tecnico del Paris Saint-Germain

Il tecnico del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa di Francia. Queste le sue parole sul futuro di Moise Kean.

«Riguardo Ancelotti e il futuro di Kean, questa è una cosa che rimarrà privata, ne stiamo parlando internamente. Il giorno in cui decideremo di trattare per il suo cartellino o prenderemo una decisione sarete i primi a saperlo. Ma al momento è una questione privata».

Mauricio Pochettino ha risposto a Carlo Ancelotti sul futuro di Kean: "Ci saranno discussioni private, comunicheremo ancora una volta quando sarà il momento. Ma oggi pensiamo solo ..."

