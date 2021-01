Più di ottantamila morti. Corona virus: Italia, 564774 attualmente positivi a test (-5266 in un giorno) con 80326 decessi (507) e 1673936 guariti (20532). Totale di 2319036 casi (15774) Dati della protezione civile: effettuati 175429 tamponi. Vaccinato il papa (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. papa Francesco è stato sottoposto al vaccino oggi. L'articolo Più di ottantamila morti. Corona virus: Italia, 564774 attualmente positivi a test (-5266 in un giorno) con 80326 decessi (507) e 1673936 guariti (20532). Totale di 2319036 casi (15774) <small class="subtitle">Dati della ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 13 gennaio 2021)odierni diffusi dal dipartimentoFrancesco è stato sottoposto al vaccino oggi. L'articolo Più di(-in un) con(507) e).di) ...

