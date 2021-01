"Più di 500 morti al giorno e qualcuno organizza conferenze stampa": l'affondo delle Sardine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Più di 500 morti al giorno, centinaia di ragazzi e ragazze speranzosi di tornare a scuola, migliaia di teatri, cinema, bar, ristoranti e tanto altro chiuso. E qualcuno pensa ad organizzare conferenze stampa e non vede l’ora di finire in prima pagina. Questa è responsabilità?”. Lo scrive su Twitter il movimento delle Sardine. Nel pomeriggio di oggi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha tenuto una conferenza stampa con Elena Bonetti e Teresa Bellanova per annunciare le dimissioni delle due ministre. Leggi anche... Salvini e Meloni chiedono le elezioni: "Conte si dimetta" Matteo Renzi apre la crisi di governo Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Più di 500al, centinaia di ragazzi e ragazze speranzosi di tornare a scuola, migliaia di teatri, cinema, bar, ristoranti e tanto altro chiuso. Epensa adree non vede l’ora di finire in prima pagina. Questa è responsabilità?”. Lo scrive su Twitter il movimento. Nel pomeriggio di oggi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha tenuto una conferenzacon Elena Bonetti e Teresa Bellanova per annunciare le dimissionidue ministre. Leggi anche... Salvini e Meloni chiedono le elezioni: "Conte si dimetta" Matteo Renzi apre la crisi di governo

6000sardine : Più di 500 morti al giorno, centinaia di ragazzi e ragazze speranzosi di tornare a scuola, migliaia di teatri, cine… - HuffPostItalia : 'Più di 500 morti al giorno e qualcuno organizza conferenze stampa': l'affondo delle Sardine - capuanogio : ?? Contatti tra #Suning e #BcPartners per trattativa su quote #Inter che non esclude la cessione della maggioranza.… - TerroneDoc : RT @HuffPostItalia: 'Più di 500 morti al giorno e qualcuno organizza conferenze stampa': l'affondo delle Sardine - AndreaAllegra : RT @HuffPostItalia: 'Più di 500 morti al giorno e qualcuno organizza conferenze stampa': l'affondo delle Sardine -

Ultime Notizie dalla rete : Più 500 Le 5 case più vincenti nella storia del Motomondiale - Motoblog Motoblog.it