Pirlo: “Ci siamo complicati la vita da soli. Dobbiamo recuperare energie per l’Inter” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Intervistato da Rai Sport, Andrea Pirlo ha commentato la vittoria della Juventus sul Genoa ai supplementari in Coppa Italia. Queste le parole del tecnico bianconero: “Ci siamo complicati la vita da soli. Avevamo iniziato bene nel primo tempo e potevamo gestire la gara. Dal gol subito è nata una partita faticosa, peccato perché potevamo gestire meglio le forze. La Coppa Italia è un nostro obiettivo, era importante passare il turno. Recuperiamo le forze in vista di domenica. Tutte le partite sono andate ai supplementari, si sa che le partite secche sono difficili. Era importante andare avanti, in questi giorni avremo modo di recuperare le energie”. Faticate più con le medie che con le forti: perché?“Stasera non avevamo faticato, se avessimo segnato quanto creato non ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 gennaio 2021) Intervistato da Rai Sport, Andreaha commentato la vittoria della Juventus sul Genoa ai supplementari in Coppa Italia. Queste le parole del tecnico bianconero: “Cilada. Avevamo iniziato bene nel primo tempo e potevamo gestire la gara. Dal gol subito è nata una partita faticosa, peccato perché potevamo gestire meglio le forze. La Coppa Italia è un nostro obiettivo, era importante passare il turno. Recuperiamo le forze in vista di domenica. Tutte le partite sono andate ai supplementari, si sa che le partite secche sono difficili. Era importante andare avanti, in questi giorni avremo modo dile”. Faticate più con le medie che con le forti: perché?“Stasera non avevamo faticato, se avessimo segnato quanto creato non ...

juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Ho un bel rapporto con De Zerbi, bresciano come me e mio coetaneo: ha fatto un bel percorso, ci… - juventusfc : ?? @Pirlo_Official: «Ho quattro difensori, oltre a Di Pardo che può fare l'esterno. Sceglierò fra loro, perchè siamo… - buoncalcio : #JuventusGenoa, #Pirlo: “Ci siamo complicati la vita da soli. Avevamo la gara in mano” - sportface2016 : #JuventusGenoa Le parole di Andrea #Pirlo dopo aver conquistato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia - Fprime86 : RT @Spazio_J: Pirlo a Rai Sport: 'Ci siamo complicati la vita da soli' - -