Pierpaolo Pretelli, il fratello Giulio furioso dopo quello che ha visto: “Mi fa schifo” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Da quando Pierpaolo Pretelli è al GF Vip più volte suo fratello Giulio è intervenuto. Sui social ma anche nei salotti televisivi di Barbara D’Urso, oltre che essere entrato a sorpresa nella Casa. Anche nell’ultima diretta del reality si è parlato di lui e più in generale della famiglia Pretelli che non ha fatto mistero di apprezzare più Elisabetta Gregoraci rispetto a Giulia Salemi, con cui Pier ha ormai una relazione a tutti gli effetti. Il gieffino non ha gradito queste interferenze dei suoi e anche lunedì notte è sbottato contro di loro rei di non aver rispettato l’accordo di lasciargli vivere a modo suo l’avventura nella Casa. Pierpaolo ha detto anche di vergognarsi. Martedì pomeriggio, poi, Giulio è stato nuovamente ospite di Carmelita. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Da quandoè al GF Vip più volte suoè intervenuto. Sui social ma anche nei salotti televisivi di Barbara D’Urso, oltre che essere entrato a sorpresa nella Casa. Anche nell’ultima diretta del reality si è parlato di lui e più in generale della famigliache non ha fatto mistero di apprezzare più Elisabetta Gregoraci rispetto a Giulia Salemi, con cui Pier ha ormai una relazione a tutti gli effetti. Il gieffino non ha gradito queste interferenze dei suoi e anche lunedì notte è sbottato contro di loro rei di non aver rispettato l’accordo di lasciargli vivere a modo suo l’avventura nella Casa.ha detto anche di vergognarsi. Martedì pomeriggio, poi,è stato nuovamente ospite di Carmelita. (Continua ...

Renzame67 : @crostataemily @Antonel01459634 Probabilmente è così...….....il 7 dicembre è uscito dal gf Pierpaolo Pretelli ed al… - BELLUNATICS : i signori tommaso zorzi,stefania orlando,giulia salemi,pierpaolo pretelli,mariateresa ruta,dayane mello,andrea zell… - salemifan : RT @perchetendenzat: “ Fariba “: perché in un’intervista ha difeso sua figlia Giulia Salemi, ha speso belle parole per Pierpaolo e ha most… - accountprelemi : RT @perchetendenzat: “ Fariba “: perché in un’intervista ha difeso sua figlia Giulia Salemi, ha speso belle parole per Pierpaolo e ha most… - infoitsalute : Mamma di Giulia Salemi commenta la storia con Pierpaolo Pretelli e fa un appello -