Picchia la donna conosciuta online e uccide di botte i figli durante il primo appuntamento (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Si erano conosciuti su un sito di incontri ma nel corso del primo appuntamento una frase della donna ha scatenato la furia omicida del 30enne che ha ucciso i suoi figli A soli 30 anni ha già ricevuto un’accusa di duplice omicidio di minori e percosse, dopo aver brutalmente Picchiato l’amante e tolto la vita L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Si erano conosciuti su un sito di incontri ma nel corso deluna frase dellaha scatenato la furia omicida del 30enne che ha ucciso i suoiA soli 30 anni ha già ricevuto un’accusa di duplice omicidio di minori e percosse, dopo aver brutalmenteto l’amante e tolto la vita L'articolo NewNotizie.it.

animarock80 : 'Vi presento il vostro nuovo patrigno'. E lui picchia la fidanzata e uccide i figli della donna… - davide73613071 : @_SpaceJay___ mi dispiace per quella donna, però marco non l'ha presa in giro ha solamente detto la verità, perchè… - Will_I_Sammy : @davide73613071 @SimoneMoriOff Appunto quando un uomo picchia una donna non gli si dá del nazista, quindi non ci azzecca nulla - davide73613071 : @Will_I_Sammy @SimoneMoriOff come cosa ci azzecca? quando un uomo picchia una donna viene considerato come un mostr… - davide73613071 : @NorelliRoberto @_SpaceJay___ ti sta bene se una donna ti picchia? -

Ultime Notizie dalla rete : Picchia donna Lei lo disturba mentre guardano un film, il marito la picchia fino all'arrivo della polizia La Repubblica Torino, picchia la moglie perché lo “disturba” in casa: arrestato

Picchiata perché “disturbava” mentre lui guardava un film alla televisione. È accaduto nel quartiere di Vanchiglia, a Torino, dove un uomo è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famigli ...

Lei lo disturba mentre guardano un film, il marito la picchia fino all'arrivo della polizia

I vicini hanno avvisato gli agenti quando la donna si è messa a urlare. I maltrattamenti continuavano da tempo ...

Picchiata perché “disturbava” mentre lui guardava un film alla televisione. È accaduto nel quartiere di Vanchiglia, a Torino, dove un uomo è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famigli ...I vicini hanno avvisato gli agenti quando la donna si è messa a urlare. I maltrattamenti continuavano da tempo ...