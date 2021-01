Piano vaccini coronavirus, la Lombardia adesso è prima e la Lega esulta: gara o no? (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Repertorio C'è una buona notizia in Lombardia: la macchina dei vaccini si è ripresa , tanto che secondo l'ultimo aggiornamento nella regione si sono vaccinate più di 100mila persone e sono stati usati ... Leggi su milanotoday (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Repertorio C'è una buona notizia in: la macchina deisi è ripresa , tanto che secondo l'ultimo aggiornamento nella regione si sono vaccinate più di 100mila persone e sono stati usati ...

istsupsan : ??OGGI IN ISS LE PRIME DOSI DEL VACCINO #MODERNA ???Silvio Brusaferro: 'due #vaccini approvati, un traguardo impensa… - F_DUva : Quello che interessa agli italiani è la certezza dell'azione di #governo: far partire il #RecoveryPlan, continuare… - fattoquotidiano : Vaccini Covid, il piano di Arcuri: “A fine marzo 5,9 milioni di vaccinati, oltre 20 a maggio. Entro agosto si può c… - marino29b : RT @Antiogu60: Metterci come 'Competente' Storace... Ottimo... a fare Minchiate nel Tempo!! #Buffoni #RotoliDiStampaigienica Se va male… - MassiPerro : @VivianaDesio @LGmarangon Mi preoccuperei di più sull'esecuzione del piano vaccini. Vedi interviste di questi giorn… -

Ultime Notizie dalla rete : Piano vaccini Piano vaccini coronavirus, la Lombardia adesso è prima e la Lega esulta: gara o no? MilanoToday.it Aeroporto, nuovo carico di vaccini

Le Fiamme Gialle scortano i vaccini Pzifer in arrivo all’aeroporto delle Marche. Nel quadro della campagna di profilassi anti-covid, prosegue il piano nazionale di distribuzione dei vaccini in arrivo ...

Vaccino Astrazeneca, gli esperti: «Insufficiente per l'immunità di gregge»

Il governo australiano dovrebbe immediatamente mettere in pausa la somministrazione del vaccino AstraZeneca, nel programma nazionale di immunizzazione che inizia in febbraio, perché ...

Le Fiamme Gialle scortano i vaccini Pzifer in arrivo all’aeroporto delle Marche. Nel quadro della campagna di profilassi anti-covid, prosegue il piano nazionale di distribuzione dei vaccini in arrivo ...Il governo australiano dovrebbe immediatamente mettere in pausa la somministrazione del vaccino AstraZeneca, nel programma nazionale di immunizzazione che inizia in febbraio, perché ...