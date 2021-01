Piano Rom, l’ultimo bando del Comune di Roma è scandaloso. E uno spreco di denaro pubblico (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il 31 maggio 2017, nel presentare in Campidoglio il Piano rom, l’assessora Laura Baldassarre era stata chiara: “La Ue dice che non dobbiamo avere politiche speciali per i rom ma dare loro la possibilità di accedere a servizi e prestazioni già esistenti, potranno usufruire di quello che è previsto per l’abitare per i cittadini Romani, uscendo dall’assistenzialismo”. Parole che perdono ogni senso davanti all’ultimo bando del Comune di Roma che prevede l’accoglienza temporanea di una dozzina di famiglie rom in appartamenti collocati su tutto il territorio regionale. Obiettivo del progetto è quello di “favorire l’acquisizione dell’autonomia personale e sociale, una gestione adeguata della vita familiare, la protezione dei minori garantendo un sostegno socio-educativo agli adulti nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il 31 maggio 2017, nel presentare in Campidoglio ilrom, l’assessora Laura Baldassarre era stata chiara: “La Ue dice che non dobbiamo avere politiche speciali per i rom ma dare loro la possibilità di accedere a servizi e prestazioni già esistenti, potranno usufruire di quello che è previsto per l’abitare per i cittadinini, uscendo dall’assistenzialismo”. Parole che perdono ogni senso davanti aldeldiche prevede l’accoglienza temporanea di una dozzina di famiglie rom in appartamenti collocati su tutto il territorio regionale. Obiettivo del progetto è quello di “favorire l’acquisizione dell’autonomia personale e sociale, una gestione adeguata della vita familiare, la protezione dei minori garantendo un sostegno socio-educativo agli adulti nelle ...

ilfattoblog : CAMPI #ROM 'Si va avanti così in un film già visto: con un pressappochismo condito da stereotipi' [di Carlo Stasol… - carlo112244 : RT @pmtfg: @virginiaraggi Altre promesse, altre chiacchiere! Prometteva nel 2017! che sarebbero stati usati solo fondi europei e invece, do… - Rom_Lisa : RT @gualtierieurope: Il consiglio dei ministri vara il #RecoveryPlan, il più grande piano di investimenti mai visto in Italia. Con le risor… - fran_rom_corr : RT @LaStampa: La notte delle lunghe trattative: servono 158 voti per partire ma almeno 161 per restare a galla - fran_rom_corr : RT @KeringGroup: Il contributo di Kering prende forma all’interno del Piano #RinasceFirenze, un’iniziativa promossa dal Comune di Firenze n… -

Ultime Notizie dalla rete : Piano Rom Piano Rom, l’ultimo bando del Comune di Roma è scandaloso. E uno spreco di denaro pubblico Il Fatto Quotidiano Bando trasferimenti rom, sindaco Civitavecchia: “Al più presto fuori da Città metropolitana”

Un segnale o una provocazione, ma certamente una dura presa di posizione quella del primo cittadino di Civitavecchia nei confronti di Roma, a causa della gestione dei rom. “Civitavecchia vuole uscire ...

Nel Regno Unito e Usa vaccino anti-Covid in vendita nelle farmacie. Per ora in Italia no

ROMA. Negli Usa e nel Regno Unito i vaccini anti-Covid sono in distribuzione nelle farmacie. Una misura mirata ad accelerare la vaccinazione in particolare degli anziani, delle persone più esposte al ...

Un segnale o una provocazione, ma certamente una dura presa di posizione quella del primo cittadino di Civitavecchia nei confronti di Roma, a causa della gestione dei rom. “Civitavecchia vuole uscire ...ROMA. Negli Usa e nel Regno Unito i vaccini anti-Covid sono in distribuzione nelle farmacie. Una misura mirata ad accelerare la vaccinazione in particolare degli anziani, delle persone più esposte al ...