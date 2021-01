Pfizer: "Il vaccino protegge anche contro la variante britannica e sudafricana" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Secondo i primi studi c’è un’elevata efficacia del vaccino Pfizer/BioNTech contro la variante britannica e sudafricana”. Lo ha affermato Albert Bourla, Presidentee Amministratore Delegato di Pfizer ad un evento online. “Quanto alla durata del vaccino” sviluppato da Pfizer e BioNTech “quello che sappiamo è che per ora le persone vaccinate da 6-7 mesi mantengono alto livello di protezione”, ha continuato Bourla. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Secondo i primi studi c’è un’elevata efficacia del/BioNTechla”. Lo ha affermato Albert Bourla, Presidentee Amministratore Delegato diad un evento online. “Quanto alla durata del” sviluppato dae BioNTech “quello che sappiamo è che per ora le persone vaccinate da 6-7 mesi mantengono alto livello di protezione”, ha continuato Bourla.

Papa Francesco ha fatto il vaccino contro il Covid. Nel primo giorno in cui in Vaticano è iniziata la somministrazione del farmaco della Pfizer-Biontech, Bergoglio ha ricevuto la prima delle due dosi ...

Aifa,attenersi ai tempi delle 2 dosi per vaccini approvati(2)

