«Perché | se faccio contenuti interessanti e che fanno ridere | scrivono di me solo che sono sexy?»

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Nella giornata di ieri hanno fatto scalpore, fino ad essere diffuse anche su Twitter, le storie di Giulia Valentina. Influencer e fashion blogger italiana, è stata la compagna di Fedez per tre anni ma – oramai – chi la segue lo fa per molto più di questo. Tra iche propone, oltre a quelli relativi alla moda, cii suoi IGTV – momenti nei quali spiega i modi di dire in inglese – oppure legge le storie dei sushi cats prima di andare a dormire. Insomma, una di quegli influencer che ha utilizzato il web per crearedi interesse per la sua piccola nicchia e che è brava a farlo. Il punto focale – come sottolinea lei nella sequenza di storie – è che sedi leiGiulia Valentina. LEGGI ANCHE >>> Quel video di Azealia ...