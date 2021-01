Perché oggi più che mai abbiamo bisogno di Wikipedia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un esperimento semplice ma rivelatore per avere un’immagine chiara di cosa sia il web oggi e quali siano i suoi attori centrali oggi è guardare la lista dei siti più popolari al mondo, pubblicata periodicamente da Alexa. Tra le prime quindici posizioni appaiono quasi esclusivamente servizi di grandi conglomerati statunitensi e cinesi o loro controllate o piattaforme appartenenti alle loro galassie. Si tratta, in sostanza, di Google, Facebook, Baidu, Tencent, Amazon o Taobao. Sono tutti siti in qualche modo riferibili ad aziende for-profit il cui predominio guida l’economia digitale e in modo sempre più crescente anche l’economia globale nel suo complesso. Unica mosca bianca è Wikipedia, l’enciclopedia libera che il 15 gennaio 2021 compie 20 anni, unico servizio online tra quelli più frequentati in tutto il mondo a non fare capo a non ... Leggi su wired (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un esperimento semplice ma rivelatore per avere un’immagine chiara di cosa sia il webe quali siano i suoi attori centraliè guardare la lista dei siti più popolari al mondo, pubblicata periodicamente da Alexa. Tra le prime quindici posizioni appaiono quasi esclusivamente servizi di grandi conglomerati statunitensi e cinesi o loro controllate o piattaforme appartenenti alle loro galassie. Si tratta, in sostanza, di Google, Facebook, Baidu, Tencent, Amazon o Taobao. Sono tutti siti in qualche modo riferibili ad aziende for-profit il cui predominio guida l’economia digitale e in modo sempre più crescente anche l’economia globale nel suo complesso. Unica mosca bianca è, l’enciclopedia libera che il 15 gennaio 2021 compie 20 anni, unico servizio online tra quelli più frequentati in tutto il mondo a non fare capo a non ...

