Perché oggi c'è la crisi di Governo: i motivi dello scontro Renzi-Conte (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Perché oggi potrebbe essere formalizzata la crisi di Governo? Dopo il Consiglio dei ministri di ieri (12 gennaio 2021) che ha portato all'approvazione del Recovery Fund, il leader di Italia viva, Matteo Renzi, potrebbe ritirare la delegazione del suo partito al Governo. Per l'esattezza: le ministre Teresa Bellanova e Elena Bonetti e il sottosegretario Ivan Scalfarotto. Tutto sarà ufficializzato nel pomeriggio di oggi, 13 gennaio 2021, alle ore 17,30 quando Renzi e i suoi si presenteranno in conferenza stampa. Ma Perché siamo arrivati alla crisi di Governo? Quali sono i motivi? Vediamolo insieme. LE ULTIME NOTIZIE DI oggi La gestione del Recovery, piano "Ciao", MES e ...

