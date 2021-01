Perché il mio gel unghie si opacizza? Sveliamo insieme l’arcano (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ogni volta che vai a fare la manicure il tuo gel non riesce mai a venire bello lucido? Ecco le possibili cause di questo piccolo problema. Il lucido è la parte finale, il prodotto he conclude la manicure sia con gel che con semipermanente. Si tratta del prodotto che regala uno strato protettivo alla manicure L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ogni volta che vai a fare la manicure il tuo gel non riesce mai a venire bello lucido? Ecco le possibili cause di questo piccolo problema. Il lucido è la parte finale, il prodotto he conclude la manicure sia con gel che con semipermanente. Si tratta del prodotto che regala uno strato protettivo alla manicure L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

TeresaBellanova : Io vado in Consiglio dei ministri a fare il mio dovere istituzionale, per mettere al riparo, da europeista, le riso… - TeresaBellanova : Perché le sfide che abbiamo di fronte richiedono persone che ne siano all’altezza. Perché voglio continuare a guard… - ladyonorato : A mio modesto parere, nessuna azienda privata dovrebbe avere più potere politico del proprio governo. Perché così s… - luppaaa : @_portamivia_ Perché ormai si è ossessionati da questa cosa, che se non mettono mi piace o mio dioooo sarà successo… - pilapol4 : RT @walynotinparis: @fanpage Ma qui stiamo toccando il fondo. Volete spiegare perché in regione tutto è concesso e se io devo andar a far v… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché mio Fabio Volo: «Sono sopravvissuto a me stesso. Il mio più grande successo? Aver pagato i debiti di papà» Corriere della Sera