Peperonata arrotolata

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Questa ricetta è veramente pazzesca, la è un piatto unico, ricco di sapore e davvero originale. Potete utilizzare questo piatto sia come piatto unico, sia come antipasto oppure se fate delle piccole porzioni potete servirlo all’interno di un buffet. Un piatto veramente comodo e pratico da preparare. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 2 Zucchine grandi 2-3 patate grandi 2 melanzane grandi 1 peperone rosso grande 6 uova 30 g di parmigiano reggiano grattugiato 200 g di formaggio a fette 200 g di pancetta Sale fino q.b. Pepe nero macinato q.b. Olio evo Iniziamo la preparazione della lavando tutte le verdure e privandole della buccia, poi tagliate tutte le verdure a cubetti piccoli cercando di dare la stessa dimensione per agevolare la fase della cottura. A questo punto, continuate la preparazione della , prendete una ...