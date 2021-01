Pence: “No alla rimozione di Trump”. Ma i dem puntano all’impeachment (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Washington, 13 gen – Contro Donald Trump i dem procedono con l’impeachment, visto che il vicepresidente Usa Mike Pence non intende invocare il XXV Emendamento e rimuovere il presidente per incapacità. “Non è nell’interesse del Paese o in linea con la Costituzione e invocarlo in questo modo creerebbe un terribile precedente“. E’ la motivazione espressa dal Pence in una lettera indirizzata alla speaker della Camera, la dem Nancy Pelosi. Il Congresso vota sì alla risoluzione rivolta a Pence, ma il vice di Trump dice no La lettera del vicepresidente è arrivata mentre in aula era in corso il dibattito proprio sulla risoluzione per chiede al vicepresidente di ricorrere alla Costituzione e rimuovere Trump perché “incapace di eseguire i suoi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Washington, 13 gen – Contro Donaldi dem procedono con l’impeachment, visto che il vicepresidente Usa Mikenon intende invocare il XXV Emendamento e rimuovere il presidente per incapacità. “Non è nell’interesse del Paese o in linea con la Costituzione e invocarlo in questo modo creerebbe un terribile precedente“. E’ la motivazione espressa dalin una lettera indirizzataspeaker della Camera, la dem Nancy Pelosi. Il Congresso vota sìrisoluzione rivolta a, ma il vice didice no La lettera del vicepresidente è arrivata mentre in aula era in corso il dibattito proprio sulla risoluzione per chiede al vicepresidente di ricorrereCostituzione e rimuovereperché “incapace di eseguire i suoi ...

