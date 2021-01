Pence boccia il 25esimo emendamento | Trump verso impeachment

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Lungo dibattito del congresso americano per definire come si concluderà l’amministrazionesi rifiuta di esautorare il presidente uscente Donaldnon verrà rimosso dal suo incarico e i… L'articolo proviene da MeteoWeek.

teletext_ch_it : Mike Pence boccia il 25° emendamento -

Ultime Notizie dalla rete : Pence boccia

ANSA Nuova Europa

Al termine del dibattito del congresso americano il vicepresidente Mike Pence si rifiuta di esautorare il presidente uscente Donald Trump ...Mike Pence non intende invocare il 25° emendamento e strappare i poteri a Donald Trump. "Non è nell'interesse del Paese o in linea con la Costituzione", ha detto in una lettera indirizzata alla Speake ...