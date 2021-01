Pedofilia: il Papa accetta la richiesta dell'Ordine Francescano di laicizzare frate maltese (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Papa Francesco ha accettato la richiesta dell’Ordine Francescano di cancellare lo stato sacerdotale del frate maltese Donald Bellizzi, attualmente detenuto dopo essere stato riconosciuto colpevole di... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 13 gennaio 2021)Francesco hato ladi cancellare lo stato sacerdotale delDonald Bellizzi, attualmente detenuto dopo essere stato riconosciuto colpevole di...

ginolat76 : RT @GenCar5: Sto #Parler è (era) una bomba! Solo ieri due scoop sensazionali: 1) Mattarella agente britannico infiltrato in Italia. 2) Arre… - alias16g : RT @GenCar5: Sto #Parler è (era) una bomba! Solo ieri due scoop sensazionali: 1) Mattarella agente britannico infiltrato in Italia. 2) Arre… - 1211andreas : RT @LaVeritaWeb: Don Galli ha ricevuto sei anni a Milano per abusi su un minore, ma il tribunale ecclesiastico lo ha prosciolto e non perme… - papa_cannolo : Su #Rai5 c'è #Ilcasospotlight. Ripenso al mio ex amico supercattolico che si irritava quando pubblicavo notizie di… - Giancar70336148 : RT @GenCar5: Sto #Parler è (era) una bomba! Solo ieri due scoop sensazionali: 1) Mattarella agente britannico infiltrato in Italia. 2) Arre… -

Ultime Notizie dalla rete : Pedofilia Papa Pedofilia: il Papa accetta la richiesta dell'Ordine Francescano di laicizzare frate maltese Gazzetta del Sud Pedofilia: il Papa accetta la richiesta dell'Ordine Francescano di laicizzare frate maltese

Condannato a tre anni di prigione, Bellizzi era il parroco della località di Burmarrad e fra il 2010 ed il 2013 abusò ripetutamente della sua vittima in occasione di ritiri spirituali per la gioventù ...

Il sovranista che dice che Mattarella è dell’MI6 ed è stato arrestato

Le carceri italiane pullulerebbero di personalità di spessore, se tutte le panzane diffuse sui numerosi social network sovranisti fossero vere. Dopo che sabato si era sparsa la voce di un arresto di P ...

Condannato a tre anni di prigione, Bellizzi era il parroco della località di Burmarrad e fra il 2010 ed il 2013 abusò ripetutamente della sua vittima in occasione di ritiri spirituali per la gioventù ...Le carceri italiane pullulerebbero di personalità di spessore, se tutte le panzane diffuse sui numerosi social network sovranisti fossero vere. Dopo che sabato si era sparsa la voce di un arresto di P ...