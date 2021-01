“Patto tra tutti i partiti” Grillo vuole l’inciucio anti-Renzi e blinda Conte

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Roma, 13 gen – A un passo dalla crisi di governo, Beppedisinnesca le minacce die invita a untra maggioranza e opposizione, in un inciucio come quello contro Salvini nel primo governo. Il fondatore e garante del M5S ancora una volta quindi chiede ai suoi di allearsi con chiunque pur di rimanere al governo. E lo fa prendendo in prestito un appello di un pentastellato ritenuto fedelissimo del premier. A cui aggiunge a scanso equivoci una precisazione inviata alle agenzie: “E’ sottinteso che il governo deve essere di“. Come è noto, Palazzo Chigi ha avvertitoche se lascerà la maggioranza, Iv non sarà più al governo. Appare chiaro quindi cheinvocato daè contro ...

Adnkronos : #Crisidigoverno, Grillo: 'Serve patto tra tutti i partiti' - HuffPostItalia : Inciucissimo. Beppe Grillo lancia un patto tra tutti i partiti - Chiedonoperme : RT @niccolab: Ma Beppe #Grillo che auspica un 'patto tra tutti i partiti' è la stessa persona che aveva ideato il Vaffa-Day nel 2007? Chied… - grafentimo : RT @jacopo_iacoboni: Grillo che ora apre a un “patto tra tutti i partiti, diventiamo costruttori” è il momento più esilarante e drammatico… - lubenasich : RT @lucianocapone: “Stiliamo insieme un patto tra tutti i partiti e lavoriamo per la ricerca di un obiettivo condiviso”. Da non faremo acc… -

Ultime Notizie dalla rete : Patto tra

Nella lunga missiva il pentastellato ha chiesto che si pongano lebasi per attuare un patto tra tutti i partiti, "costruttori" per il "bene comune dell'Italia". "Non può esistere in questo momento- è ...Crisi governo Al via nell'aula della Camera le comunicazioni del ministro della salute Roberto Speranza sulle misure per il contenimento della pandemia coronavirus. Dopo il dibattito, in ...