Partizan Belgrado-Trento oggi | orario | tv | programma | streaming EuroCup basket 2021

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 gennaio 2021), mercoledì 13 gennaio, andrà in scena il match tra ile la Dolomiti Energia, valido per la prima giornata del Top 16 dell’2020-di. Andiamo a scoprire orari edella sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in. Inizia ala seconda fase dell’2020-della Dolomiti Energia, che questa sera affronterà ilnel primo turno della Top 16. Inserita nel gruppo F insieme ai serbi, ai russi del Lokomotiv Kuban Krasnodar e ai francesi del Boulogne Metropolitans 92. Entrambe le formazioni hanno chiuso la prima fase con sei vittorie ...