Parla Joseph Capriati | il dj accoltellato dal padre | “Vi racconto i fatti”

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il noto dj casertano,ai suoi follower dopo il folle gesto dell’accoltellamento ad opera del: “Ecco come stanno le cose” Una notizia “lampo” scuote il pensiero… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it.

larampait : #Caserta. Parla #JosephCapriati: 'Ora penso a guarire: perdono mio #padre' - joseph_kappa : RT @valfurla: Mi fanno impazzire quelli che se scrivi dei migranti in Bosnia a Lesbo perché è il tuo lavoro occupartene ti dicono 'e allora… - mirko60036887 : RT @agenzia_nova: #Usa Diplomatico di carriera, 64 anni, William Joseph #Burns sarà con ogni probabilità il direttore della #Cia, la più i… - l_dolci : RT @agenzia_nova: #Usa Diplomatico di carriera, 64 anni, William Joseph #Burns sarà con ogni probabilità il direttore della #Cia, la più i… - agenzia_nova : #Usa Diplomatico di carriera, 64 anni, William Joseph #Burns sarà con ogni probabilità il direttore della #Cia, la… -

Ultime Notizie dalla rete : Parla Joseph

A Marino una signora anziana ha chiamato il comando della polizia locale per ringraziare gli agenti che durante i primi di gennaio sono intervenuti a Santa Maria delle Mole per un intralcio al transit ...«Sono vivo e il peggio è passato. Non tocca a me giudicare» «Perdono mio padre per il folle gesto e prego tanto per lui». Lo scrive su Facebook Joseph Capriati, il 33enne dj ...