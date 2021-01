Papa Francesco è stato vaccinato contro il Covid-19

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il vaccino anti-è arrivato che in Vaticano eha ricevuto la sua dose nella Santa sede. Lo riferiscono oggi, mercoledì 13 gennaio, i media vaticani e i media argentini più vicini al Pontefice. Le fiale dell’antidoto Pfizer sono state consegnate questa mattina nella Santa Sede e tra i primi a cui sarà somministrata la prima dose ci sarà anche ilemerito Benedetto XVI che nei giorni scorsi si era già prenotato. Le somministrazioni dell’antidoto al Coronavirus si effettueranno nell’atrio dell’Aula Paolo VI, quella delle udienze pubbliche, che sarà appositamente allestita. A somministrare il vaccinoalsarà il personale medico e infermieristico della Direzione di Sanità e Igiene del Governatorato del Santa Sede appositamente qualificato. In vista ...

Pontifex_it : Una società è tanto più umana quanto più sa prendersi cura dei suoi membri fragili e sofferenti, e sa farlo con eff… - ilpost : Papa Francesco ha ufficializzato che le donne possono leggere la Bibbia e svolgere servizio all’altare durante le m… - Tg3web : Papa Francesco ha deciso motu proprio di ammettere le donne a partecipare attivamente alle celebrazioni liturgiche.… - NellaDalBen : RT @Pontifex_it: Una società è tanto più umana quanto più sa prendersi cura dei suoi membri fragili e sofferenti, e sa farlo con efficienza… - LEBBY4EVER : RT @FQLive: #ULTIMORA Papa Francesco si è vaccinato -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

La lunga battaglia contro il Coronavirus, Papa Francesco dà l’esempio: si è vaccinato poco fa in Vaticano. (REMO CASILLI/POOL/AFP via ) Papa Francesco si è vaccin ...Papa Francesco si è vaccinato contro il Covid. Lo riferisce la stampa argentina, mentre la Santa Sede si limita a confermare che questa mattina è cominciata la vaccinazione in Vaticano, senza ulterior ...