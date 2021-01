Paola Barale | “io mi vaccino” racconta il suo atto di responsabilità – FOTO

_Anahys_ : @Mirko79045720 C’è una voce insistente che dice lei e la Ferilli abbiano una storia! Ma a Maria le sono stati appio… - ArmonioHG : Gianni che dice a Riccardo che è bello lasciarsi bene con la sua ex. Parla proprio lui che la storia con Paola Bar… - antonella6109 : Parla lui ahahah #uominiedonne Paola Barale - giulisss_23 : RT @themisfitsclass: Gianni dopo la separazione da Paola Barale ha sviluppato un evidente problema con le donne bionde: Gemma, Aurora, Anna… - themisfitsclass : Gianni dopo la separazione da Paola Barale ha sviluppato un evidente problema con le donne bionde: Gemma, Aurora, A… -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Barale

kronic

Una come lei buca lo schermo: Paola Barale ha dimostrato più volte di avere stoffa eppure ormai non la si vede più in Tv, ecco perché.L'opinionista di Uomini e Donne di recente ha perso il papà ma adesso Gianni Sperti si fa forza dopo il lutto e ricominica da se stesso.