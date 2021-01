Palermo-Virtus Francavilla | sfida tra “cattivi” | cartellini protagonisti | pugliesi e rosanero al comando

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Domenica alle ore 12,30 ilaffronterà al "Renzo Barbera" la, Palazzi si prende le chiavi del centrocampo: l’ex Monza convince Boscaglia, contro ilci sarà lui dal 1?Ipronti a bissare la vittoria ottenuta in casa della Cavese, partita in ogni caso da non sottovalutare contro una squadra tosta che non molla un centimetro. Il match contro iapre una speciale classifica in cui le due squadre hanno praticamente un particolare primato: più di 100 ammonizioni sommando iricevuti da entrambe. Se ilfinora si è visto sventolare il giallo per ben 51 volte, alè addirittura accaduto in ben 58 occasioni, quasi 3,5 ammonizioni a ...