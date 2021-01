Palermo, Boscaglia recupera Floriano e Corrado: contro il Francavilla occhio ai cartellini, rischio squalifica per tre (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Palermo si proietta alla sfida di campionato contro la Virtus Francavilla di domenica alle ore 12.30.Palermo, Odjer: “La C è un campionato imprevedibile, il gol non è la mia priorità. Episodio Bari? Antenucci mi ha scritto un messaggio”I rosanero hanno ricominciato la preparazione nella giornata di martedì dopo che lunedì era stata pianificata una seduta facoltativa alla quale ha partecipato una parte della squadra. In vista del match contro i pugliesi mister Roberto Boscaglia nutre la speranza di poter recuperare Roberto Floriano che si era fermato a causa di un affaticamento muscolare, rientro vicino anche per Corrado che era stato parzialmente reinserito in gruppo prima della Cavese. Gli unici assenti certi, si legge ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Ilsi proietta alla sfida di campionatola Virtusdi domenica alle ore 12.30., Odjer: “La C è un campionato imprevedibile, il gol non è la mia priorità. Episodio Bari? Antenucci mi ha scritto un messaggio”I rosanero hanno ricominciato la preparazione nella giornata di martedì dopo che lunedì era stata pianificata una seduta facoltativa alla quale ha partecipato una parte della squadra. In vista del matchi pugliesi mister Robertonutre la speranza di poterre Robertoche si era fermato a causa di un affaticamento muscolare, rientro vicino anche perche era stato parzialmente reinserito in gruppo prima della Cavese. Gli unici assenti certi, si legge ...

