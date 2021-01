Pagelle Napoli Empoli | Lozano sempre decisivo | Bajrami bombardiere VOTI

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per gli ottavi di Coppa Italia 2020/2021. TOP:FLOP: Zappella, Lobotka: Meret 6; Di Lorenzo 6,5, Koulibaly 6, Rrahmani 6, Ghoulam 5,5; Demme 6 (87? Bakayoko s.v.), Lobotka 5 (68? Ruiz 6); Politano 6 (61? Insigne 5,5), Elmas 6,5 (68? Zielinski 6),7; Petagna 6,5 (87? Llorente s.v.).: Furlan 6, Terzic 6 (85? Baldanzi s.v.), Matos 6 (61? Moreo 6), Olivieri 6 (72? La Mantia 5,5),7 (85? Asslani s.v.), Casale 5,5, Zappella ...

claudioruss : proviamo a dare i voti dopo questo #NapoliEmpoli di #CoppaItalia: Hirving #Lozano, Diego #Demme, Stanislav #Lobotka… - sportface2016 : #NapoliEmpoli: le pagelle, i voti, il tabellino e le ammonizioni #CoppaItalia - titty_napoli : RT @RaffaeleDeSa: Il mio caporedattore ha letto le bozze delle pagelle di #NapoliEmpoli per sistemare una cosa, che vergogna. - Angolo_Napoli : ??#FiorentinaInter??? 1-2 dopo i tempi supplementari. Le pagelle del match di #CoppaItalia ??: #Lukaku salvatore della… - Notiziedi_it : Udinese-Napoli, le pagelle Gazzetta: Meret, un muro da 7; Lasagna convince, 6,5 -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Napoli

Calcio News 24

Data, orario e come vedere in tv e streaming il Napoli ai quarti di finale di Coppa Italia contro una tra Roma e Spezia: tutto quel che c'è da sapere ...Pagelle Napoli Empoli Coppa Italia 2021. Terminano gli ottavi di finale di Coppa Italia per Napoli ed Empoli. Voti Napoli-Empoli su Calcionapoli24 Pagelle Napoli-Empoli - Termina il match allo stadio ...