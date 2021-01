Ottimi segnali sui prezzi del Samsung Galaxy S21 oggi 13 gennaio

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Non sono ancora notizie ufficiali per il mercato italiano, ma irelativi aidi listino che verranno fissati per ilS21 sono assolutamente incoraggianti13. Di recente, abbiamo analizzato la questione soffermandoci principalmente su altre scelte di marketing da parte del produttore coreano, ma è chiaro che l’interesse e l’attenzione del pubblico sia tutta riversata su questo versante. Del resto, la situazione determinata dal Covid nell’ultimo anno non può non avere incidenze su queste valutazioni. Nuovicon ilS21: le ultime notizie Cosa sappiamo a proposito deiche potrebbero essere fissati in vista del lancio sul mercato del nuovo ...