Osasuna-Real Madrid | Tebas | “Ho detto loro di partire il giorno dopo e si sono rifiutati”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) “Venerdì sera ho parlato col direttore generale delpiù di 14 volte. Gli avevoche, se vedeva i ragazzi molto nervosi, potevano tornare al centro sportivo e cercare diilma la sua risposta è stata negativa. Zidane? Non so che informazioni avesse, ma ho visto gli allenatori cercare tante scuse quando le partite non vanno bene, la sua è una di più. Parlerò con Florentino Perez perché nonaffatto contento del messaggio che è passato”. Lo haJavier, presidente della Liga, parlando delle lamentele dele del tecnico Zinedine Zidane riguardo al match dello scorso weekend contro l’, con i Blancos partiti verso Pamplona nonostante le condizioni ...