Orfano di Trump, il presidente turco corteggia l’Unione europea (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Con l’avvicinarsi della nuova amministrazione statunitense, Erdo?an prova a riallacciare i rapporti con Bruxelles per evitare nuove sanzioni e rivitalizzare l’economia del paese. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Con l’avvicinarsi della nuova amministrazione statunitense, Erdo?an prova a riallacciare i rapporti con Bruxelles per evitare nuove sanzioni e rivitalizzare l’economia del paese. Leggi

Con l’avvicinarsi della nuova amministrazione statunitense, Erdogan prova a riallacciare i rapporti con Bruxelles per evitare nuove sanzioni e rivitalizzare l’economia del paese. Leggi ...

Sponsor del terrorismo sono molti sostenitori di Trump: non certo Cuba

Abbiamo visto il delirio golpista di nazisti, suprematisti bianchi, cospirazionisti, milizie armate e negazionisti che hanno assaltato Capitol Hill su istigazione del capo. Che dovrebbe guardare tra i ...

