“Ora serve il dna”. Possibile svolta nel caso di Stefano e Antonio Maiorana, padre e figlio scomparsi 14 anni fa (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Palermo, la svolta del caso dopo il ritrovamento dei corpi. padre e figlio, Stefano e Antonio Maiorana, scomparsi il 3 agosto 2007. Entrambi imprenditori, i due erano stati visti l’ultima volta in un cantiere edile di Isola delle Femmine, poichè impegnati con la loro ditta nella costruzione di un residence. E dopo anni, riaffiora il caso con una svolta che potrebbe essere determinante. Nelle ultime ore La Sicilia diffonde la notizia del ritrovamento di due corpi sui fondali della diga Garcia, nel territorio di Contessa Entellina, in provincia di Palermo. Sempre dalla testata giornalistica si apprende che in verità il ritrovamento dei cadaveri è avvenuto a fine novembre ma la notizia è stata resa nota ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Palermo, ladeldopo il ritrovamento dei corpi.il 3 agosto 2007. Entrambi imprenditori, i due erano stati visti l’ultima volta in un cantiere edile di Isola delle Femmine, poichè impegnati con la loro ditta nella costruzione di un residence. E dopo, riaffiora ilcon unache potrebbe essere determinante. Nelle ultime ore La Sicilia diffonde la notizia del ritrovamento di due corpi sui fondali della diga Garcia, nel territorio di Contessa Entellina, in provincia di Palermo. Sempre dalla testata giornalistica si apprende che in verità il ritrovamento dei cadaveri è avvenuto a fine novembre ma la notizia è stata resa nota ...

M5S_Europa : #Economiacircolare: in passato ci si è concentrati sul #riciclo. Ora lavoriamo alla prevenzione: evitare che i prod… - fattoquotidiano : Covid, De Magistris: “Preoccupato per alto tasso di mortalità a Napoli. Saranno mesi difficili, ora serve maggior a… - bendellavedova : Dopo una legge di Bilancio piena di bonus e mance, ora il Governo torna a invocare un nuovo scostamento di bilancio… - StraNotizie : Nello Rossi: 'Per i furbetti del vaccino serve una legge, ora non rischiano quasi nulla' - Zaccari95325598 : RT @Antotwitto: Dopo il monologo di ieri della Meloni (più di mezz'ora senza contraddittorio) serve altro per capire che i vertici #Rai van… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora serve "Doppia gioia, ora serve solo continuità" il Resto del Carlino Crisi di governo, e ora che succede? “Conte ter”, voto, Mastella e fiducia: gli scenari e il rebus dei numeri

La mossa di Giuseppe Conte è stata un azzardo, un “all in” alla Matteo Renzi; ma starebbe però funzionando come una “profezia che si autoavvera”. Le manovre più convulse sono ovviamente intorno al gru ...

La polizia sbaraglia DarkMarket, il più grande mercato nero del web: giro d'affari di 140 milioni di euro

Un'operazione coordinata delle forze di polizia di vari Paesi ha permesso di sequestrare i server di DarkMarket, ponendo fine al più grande mercato illegale del dark web ...

La mossa di Giuseppe Conte è stata un azzardo, un “all in” alla Matteo Renzi; ma starebbe però funzionando come una “profezia che si autoavvera”. Le manovre più convulse sono ovviamente intorno al gru ...Un'operazione coordinata delle forze di polizia di vari Paesi ha permesso di sequestrare i server di DarkMarket, ponendo fine al più grande mercato illegale del dark web ...