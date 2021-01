Ora Grillo sogna la grande ammucchiata: “Tutti insieme al governo”. Basta che nessuno tocchi Conte… (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mettere da parte il concetto di “maggioranza e opposizione” e “lavorare Tutti insieme” per la ricerca di un “obiettivo condiviso”. In quelle che potrebbero essere le ultime ore utili, Beppe Grillo propone la grande ammucchiata al governo pur di allungare la permanenza a Palazzo Chigi di Giuseppe Conte e del M5S. Ma la mossa ha il solo effetto di dare la misura esatta della disperazione dei grillini, a partire dal loro fondatore, per la prospettiva di dover andare a casa. Tutto pur di salvare la poltrona a Conte Grillo ha fatto suo un appello del deputato Giorgio Trizzino, considerato un “contiano” di ferro. Trizzino ha scritto una “Lettera aperta ai partiti di maggioranza e opposizione” nella quale propugnava, appunto, una grande ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Mettere da parte il concetto di “maggioranza e opposizione” e “lavorare” per la ricerca di un “obiettivo condiviso”. In quelle che potrebbero essere le ultime ore utili, Beppepropone laalpur di allungare la permanenza a Palazzo Chigi di Giuseppe Conte e del M5S. Ma la mossa ha il solo effetto di dare la misura esatta della disperazione dei grillini, a partire dal loro fondatore, per la prospettiva di dover andare a casa. Tutto pur di salvare la poltrona a Conteha fatto suo un appello del deputato Giorgio Trizzino, considerato un “contiano” di ferro. Trizzino ha scritto una “Lettera aperta ai partiti di maggioranza e opposizione” nella quale propugnava, appunto, una...

