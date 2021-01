Olimpia Milano piega Valencia 95-80

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Dopo tre sconfitte consecutive tra le mura amiche, finalmente l’riassapora la vittoria casalinga battendo al Forum di Assago,95-80.Nel secondo turno di ritorno di Eurolega, le Scarpette Rosse beneficiano di un super Datome, autore di 27 punti e raggiungono al quarto posto Bayern, Zalgiris e Zenit. Giovedì si ritorna in campo a Berlino control’Alba.: cosa è successo? Priva di Micov e Shields,inizia bene con la tripla di Moraschini. Nel primo quarto, però, c’è più equilibrio con la tripla allo scadere di Datome che vale il 21-20 per i suoi. Nella seconda frazione non c’è partita: Datome si esalta firmando un parziale di 6-0, poi infieriscono Rodriguez, Delaney, Roll e Delay. Si va al riposo con i meneghini in ...