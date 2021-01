Ok al Recovery Plan, Iv si astiene Per il governo clima "da requiem" (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Consiglio dei ministri ridotto a un ring, con il premier Giuseppe Conte che invita Iv a "non speculare sulle vittime" tirando in ballo il Mes. A suonare il gong, Teresa Bellanova e Elena Bonetti, che annunciano, come... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il Consiglio dei ministri ridotto a un ring, con il premier Giuseppe Conte che invita Iv a "non speculare sulle vittime" tirando in ballo il Mes. A suonare il gong, Teresa Bellanova e Elena Bonetti, che annunciano, come... Segui su affaritaliani.it

CottarelliCPI : Si discute tanto di Recovery Plan, ma il piano più importante è quello vaccinale. Più vacciniamo, meglio arginiamo… - straneuropa : Potrebbe esservi sfuggito che il parlamento europeo ha approvato il Recovery Plan, ovvero i miliardi che servono a… - TeresaBellanova : Siamo all'11 gennaio e ancora non ci è stato consegnato il testo del Recovery Plan. Sono stufa degli appelli a fare… - il_format : Crisi di Governo; il contenuto del Recovery Plan