Oggi in tv, tutta la programmazione di mercoledì 13 gennaio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) mercoledì 13 gennaio: cosa ci aspetta questa sera in tv? Ancora grande calcio su Rai 1 con la partita di Coppa Italia Juventus – Genoa. Su Canale 5 invece comincia una nuova serie tv dedicata alla moda e allo sfarzo che ha reso celebre Milano nel mondo. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale. I programmi in onda sulla Rai Anche stasera, a partire dalle 20.30, su Rai 1 assisteremo ad una nuova partita degli ottavi di finale di Coppa Italia. Questa volta, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino, si scontreranno i bianconeri di Andrea Pirlo contro il Genoa di Ballardini, nuovo allenatore della squadra rossoblu dopo l’esonero di Maran. Su Rai 2 va in onda il film La ragazza dei tulipani, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1999 di Deborah Moggach. Ambientata nella Amsterdam del ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 13 gennaio 2021)13: cosa ci aspetta questa sera in tv? Ancora grande calcio su Rai 1 con la partita di Coppa Italia Juventus – Genoa. Su Canale 5 invece comincia una nuova serie tv dedicata alla moda e allo sfarzo che ha reso celebre Milano nel mondo. Ma scopriamolacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai Anche stasera, a partire dalle 20.30, su Rai 1 assisteremo ad una nuova partita degli ottavi di finale di Coppa Italia. Questa volta, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino, si scontreranno i bianconeri di Andrea Pirlo contro il Genoa di Ballardini, nuovo allenatore della squadra rossoblu dopo l’esonero di Maran. Su Rai 2 va in onda il film La ragazza dei tulipani, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1999 di Deborah Moggach. Ambientata nella Amsterdam del ...

sbonaccini : Alle 18.54 fatte 31.480 vaccinazioni, non le 28.009 conteggiate sul sito del governo. E si prosegue fino alle 21, p… - lucianonobili : La gestione del rientro a #scuola è una vergogna assoluta. Il dramma sottaciuto dei drammi di questo paese. Se un a… - sbonaccini : #Coronavirus, nel weekend io e la Giunta regionale andremo in visita nei punti #vaccini di tutta la @RegioneER : og… - Ilpolemico16 : Siete voi che volete questo, siete voi che inducete a questo, per colpa vostra i ragazzi di oggi non avranno mai un… - Giulia90375645 : RT @zorzandoprelemi: #prelemi Quindi recapitolando abbiamo dalla nostra parte: - STEFY E CROCC -TUTTA LA CASA ED ORA ANCHE DAYANE -MARIONE… -