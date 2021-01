Obbligazioni Exor | cedola e scadenza nuovo bond decennale

Leggi su risparmioggi

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)è una delle società italiane più attive tra quelle che effettuano nuove emissioni dicorporate. La holding degli Agnelli periodicamente offre agli investitoriche presentano caratteristiche e durata differente. In genere si tratta didi medio lungo termine che rientrano nella tipologia dellesocietarie. Lerappresentano uno strumento di investimento da prendere in considerazione anche nell’ambito di una strategia di diversificazione dei risparmi. Il 2021 si è aperto in modo molto dinamico per la società quotata su Borsa Italiana. A metà gennaio, infatti, è stata annunciata l’emissione delle nuoveche verranno collocate nell’ambito del piano di ...