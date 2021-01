NUOVO PIANO PANDEMICO/ Sirchia: è tardivo e astratto, manca un pensiero guida (Di mercoledì 13 gennaio 2021) PIANO PANDEMICO: secondo l'ex ministro per la Sanità Girolamo Sirchia la nuova bozza denota la mancanza di un pensiero strategico Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 13 gennaio 2021): secondo l'ex ministro per la Sanità Girolamola nuova bozza denota lanza di unstrategico

FrancescoBonif1 : Nel nuovo piano pandemico si legge che, con poche risorse, i medici dovrebbero scegliere chi curare. Ma perché tutt… - Tg3web : 'In mancanza di risorse bisogna scegliere chi curare prima'. Leggerlo nero su bianco nella bozza del nuovo Piano pa… - BentivogliMarco : @Banto000 a me interessa il merito. Ho letto il vecchio piano e il nuovo. Sono abituato a essere etichettato dagli… - RadioSkyMusic : Jean Louis Prima & Christen - Nuovo Cinema Paradiso (Piano & Violin Solo) -- - pierapis : RT @BentivogliMarco: @Banto000 a me interessa il merito. Ho letto il vecchio piano e il nuovo. Sono abituato a essere etichettato dagli stu… -