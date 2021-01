Nuovo Dpcm, spostamenti, zona bianca e musei: le indicazioni del ministro Speranza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Una zona bianca, la proroga dello stato d’emergenza fino al 30 aprile, la raccomandazione di ricevere in caso massimo due persone e il divieto di spostamento anche tra zone gialle. Questi i punti principali presenti nel Nuovo Dpcm che entrerà in vigore il prossimo 16 gennaio. A indicarli è stato il ministro della salute, Roberto Speranza, nell’informativa odierna alla Camera. “Lunedì – ha spiegato il ministro – dopo un confronto con le Regioni abbiamo avviato il lavoro del Nuovo Dpcm che sostituirà quello in scadenza il prossimo 15 gennaio. Nel Nuovo decreto prevediamo una conferma delle misure fondamentale già vigenti e del modello per fasce differenziate che ci ha consentito di abbassare la curva tra novembre e ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Una, la proroga dello stato d’emergenza fino al 30 aprile, la raccomandazione di ricevere in caso massimo due persone e il divieto di spostamento anche tra zone gialle. Questi i punti principali presenti nelche entrerà in vigore il prossimo 16 gennaio. A indicarli è stato ildella salute, Roberto, nell’informativa odierna alla Camera. “Lunedì – ha spiegato il– dopo un confronto con le Regioni abbiamo avviato il lavoro delche sostituirà quello in scadenza il prossimo 15 gennaio. Neldecreto prevediamo una conferma delle misure fondamentale già vigenti e del modello per fasce differenziate che ci ha consentito di abbassare la curva tra novembre e ...

