Nuovo Dpcm, Speranza: “Zona bianca, spostamenti e visite a casa, vi dico tutto”. A rischio alto 12 regioni (Di mercoledì 13 gennaio 2021) "Questa settimana c'è un peggioramento generale della situazione epidemiologica in Italia".Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto alla Camera per parlare delle misure previste nel prossimo Dpcm del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Nel dettaglio, il ministro ha spiegato cosa accadrà dal prossimo 15 gennaio 2021."E' intenzione del governo confermare nel Nuovo Dpcm l'indicazione a poter ricevere a casa massimo due persone non conviventi come già avvenuto durante le vacanze di Natale. Aumentano le terapie intensive sopra il 30%, l'indice Rt e focolai sconosciuti. Non facciamoci fuorviare: l'epidemia è nuovamente in una fase espansiva. Dodici regioni e province autonome sono ad alto rischio, otto sono a ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 13 gennaio 2021) "Questa settimana c'è un peggioramento generale della situazione epidemiologica in Italia".Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, intervenuto alla Camera per parlare delle misure previste nel prossimodel presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Nel dettaglio, il ministro ha spiegato cosa accadrà dal prossimo 15 gennaio 2021."E' intenzione del governo confermare nell'indicazione a poter ricevere amassimo due persone non conviventi come già avvenuto durante le vacanze di Natale. Aumentano le terapie intensive sopra il 30%, l'indice Rt e focolai sconosciuti. Non facciamoci fuorviare: l'epidemia è nuovamente in una fase espansiva. Dodicie province autonome sono ad, otto sono a ...

