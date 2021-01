Nuovo DPCM, Speranza alla Camera: “Stato emergenza prorogato al 30 aprile” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Non c’è altra strada che l’unità per affrontare l’emergenza più grave dal dopoguerra“. A dirlo il ministro della Salute Roberto Speranza, sottolineando che “il virus è tornato a circolare molto pericolosamente e lo Stato d’emergenza viene prorogato fino al prossimo 30 aprile“. Durante l’informativa alle Camere sulle nuove misure contenute nel Nuovo DPCM che entrerà in vigore il 16 gennaio e sulla proroga dell’emergenza per far fronte al Covid, Speranza ha voluto ancora una volta richiamare sulla necessità di mantenere alto il livello di guardia: “Siamo all’ultimo miglio di questa battaglia, serve una leale collaborazione, uno sforzo unitario per combattere il virus: i prossimi mesi saranno difficili” E ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Non c’è altra strada che l’unità per affrontare l’più grave dal dopoguerra“. A dirlo il ministro della Salute Roberto, sottolineando che “il virus è tornato a circolare molto pericolosamente e lod’vienefino al prossimo 30“. Durante l’informativa alle Camere sulle nuove misure contenute nelche entrerà in vigore il 16 gennaio e sulla proroga dell’per far fronte al Covid,ha voluto ancora una volta richiamare sulla necessità di mantenere alto il livello di guardia: “Siamo all’ultimo miglio di questa battaglia, serve una leale collaborazione, uno sforzo unitario per combattere il virus: i prossimi mesi saranno difficili” E ...

NicolaPorro : Vi chiedete perché il governo si accanisca contro #partiteIva e piccole imprese? Semplice: i giallorossi hanno trov… - matteograndi : E dopo aver abolito la movida, adesso con il nuovo DPCM faremo una stretta sulla movida immaginaria. Ché non si sa mai. - rtl1025 : ?? Prorogare lo stato d'emergenza fino al 31 luglio. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende, l'indicazione che i… - MAJO64 : RT @andreasartori19: Nuovo DPCM con proroga dello stato di Emergenza sanitaria fino a fine aprile? Ribellione da vaccino in corso nelle str… - EmilioBerettaF1 : Nuovo Dpcm, Speranza alla Camera: 'Visite a casa massimo di due persone. No agli spostamenti anche … -