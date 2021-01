Nuovo DPCM, Sicilia verso la zona rossa, mezza Italia torna arancione: stato d’emergenza fino ad aprile (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L'Italia si prepara al Nuovo DPCM.Sono in totale tre regioni che potrebbero approdare zona rossa a partire da domenica prossima. Si tratta di Sicilia, Lombardia ed Emilia Romagna, tra le regioni con il più alto numero di contagi registrati nelle ultime settimane. 9, invece, il totale di quelle a rischio zona arancione che potrebbe dunque essere assegnata a Lazio, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Puglia, Umbria, Marche, Piemonte, Trentino Alto Adige. Toscana, Sardegna e Molise potrebbero rimanere, invece, in zona gialla. In queste ore, dopo il Cdm, un Nuovo decreto è pronto a confermare il divieto di spostamento tra regioni, strettamente legato alla proroga dello stato di emergenza, che resterà tale ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 13 gennaio 2021) L'si prepara al.Sono in totale tre regioni che potrebbero approdarea partire da domenica prossima. Si tratta di, Lombardia ed Emilia Romagna, tra le regioni con il più alto numero di contagi registrati nelle ultime settimane. 9, invece, il totale di quelle a rischioche potrebbe dunque essere assegnata a Lazio, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Puglia, Umbria, Marche, Piemonte, Trentino Alto Adige. Toscana, Sardegna e Molise potrebbero rimanere, invece, ingialla. In queste ore, dopo il Cdm, undecreto è pronto a confermare il divieto di spostamento tra regioni, strettamente legato alla proroga dellodi emergenza, che resterà tale ...

