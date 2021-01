Nuovo dpcm: le nuove misure spaventano gli italiani (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il ministro Speranza ha anticipato alcune delle nuove misure previste dal prossimo dpcm, in arrivo per venerdi prossimo. Roberto Speranza (Facebook)Roberto Speranza, ministro della Salute, ha anticipato alcune delle misure previste dal prossimo dpcm in fase di attuazione, previsto nella sua ufficialità, per venerdi 16. In linea di massima le misure dovrebbero rispettare le anticipazioni avanzate nei giorni scorsi. Si va verso lo stop all’asporto per bar e ristoranti dopo le 18, momento in cui entrerà in azione soltanto la consegna a domicilio. Resta il coprifuoco, dalle 22 alle 5 del giorno successivo. Vietati gli spostamenti tra regioni, questo per limitare la circolazione sul territorio nazionale delle persone, senza valido motivo. Cosi come la misura dello stop ... Leggi su chenews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Il ministro Speranza ha anticipato alcune dellepreviste dal prossimo, in arrivo per venerdi prossimo. Roberto Speranza (Facebook)Roberto Speranza, ministro della Salute, ha anticipato alcune dellepreviste dal prossimoin fase di attuazione, previsto nella sua ufficialità, per venerdi 16. In linea di massima ledovrebbero rispettare le anticipazioni avanzate nei giorni scorsi. Si va verso lo stop all’asporto per bar e ristoranti dopo le 18, momento in cui entrerà in azione soltanto la consegna a domicilio. Resta il coprifuoco, dalle 22 alle 5 del giorno successivo. Vietati gli spostamenti tra regioni, questo per limitare la circolazione sul territorio nazionale delle persone, senza valido motivo. Cosi come la misura dello stop ...

