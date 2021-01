Nuove misure anti-Covid | Speranza alla Camera | “Proroga dello stato di emergenza al 30 aprile”

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)riferiscesulledel governodial 30, conferma del moa zone con l’aggiunta di una nuova area “bianca”, divieto di spostamento tra Regioni anche in zona gi: sono solo alcune delledecise dal governo, che il ministro della Salute, Roberto, ha presentato. Il titolare del dicastero della Salute ha iniziato il suo intervento a Montecitorio poco dopo le 9,30 di mercoledì 13 gennaio. Notizia in aggiornamento

É iniziata alle 9:30 l’informativa del ministro della Salute Roberto Speranza sulle nuove misure anti Covid da inserire nel prossimo dpcm in vigore dal 16 gennaio 2021. Alle 15 interverrà invece in ...Il ministro Speranza illustra alla Camera le nuove misure contenute nel Dpcm Covid che entrerà in vigore il prossimo sabato 16 gennaio.